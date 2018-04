isiXhosa siyavutha: MAMA WELIZWE

The following poem is about Winnie Madikizela Mandela who passed on on 2 April, 2018. The poet is saying she was and still is the heroine of the struggle and South Africa lost one of the best women who has ever lived.

MAMA WELIZWE

Ngu: Dumisa Mpupha

(Owayo simnik’imbeko)

Ligqekrezil’izulu laseMzantsi Afrika

Lasina lisinekel’umhlaba iGoli

Wahlahlamb’umzi wonke uphela

Kwalila nosebeleni

Zaw’iintang’amadod’esazilungisa

Zenyel’iimbiza amantomb’epheka

Zakuvakal’ezo ndaba ngawe

Siyali-i- i-ila ngawe mama welizwe

Wena wawubamb’ushushu wapholela ezandleni

Ukumka kweqhawekazi madoda

Naqhawekazi elo mzabalazo

Abazabalazi kwizindlu ngezindlu bayakhahlela

Bathi wena mama welizwe

Umke xa umhlaba usondele kuba niniwo

Ha-a- amba mama uMandela!

Dumo lwakho lukufanele

Koyiyizelwa xa ungena phakathi kwabo

Koba bokhumbula ukungawu tshikileli umzabalazo

Wokwangiwa ngo mama Sisulu

Nendingaba bizanga bayaziwa

Kwelo khaya leengqwele!

Liya kuphakama inqindi

Inqindi lika mayibuye

Nenqindi lobumnyama lophakanyiswa

Izandla ezivuliweyo zokuvuthulula uthuli

Sebephambi kwakho nawe uthetha nabo

Sele ukhumbula indlela ozabalaze ngayo

Iimeko zingakuvumeli kodwa wema umi

Ntombi kaMadikizela sikuqhwabela izandla sikubethela umbande

Sirhuq’amabhayi sithi lala ngoxolo hamba kakuhle

Uzwe lonke uyakhahlela

Inene oomachaza ngezandla bakubonile

Oomachaza ngezandla bophumla

Kuba bayazi wena nzala kaKhongolose

Nontlalontle, nkokhelikazi yomzabalazo

Kwamhlab’uyalingana akunayo intanga

Ofana nawe siza kumfumana phi na?

Camaguuu!