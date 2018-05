Ukudela Umzi Ongena Nja

The direct translation of this is that “to disrespect the home that has no a dog” . The meaning is that people say whatever they want if there are no consequences and mostly refers to bullies. Please stop bullying

Kuye kutshiwo xa umntu kubonakala ukuba yena usoloko elungile nokuba iimeko azimvumeli ukuba

makabe njalo. Ezikolweni esifunda kuzo nezo sasi funda kuzo kukho abanye abantwana abadelela

abanye kuba bebona ukuba kunzima nokundwendwela komzali esikolweni noko nje ebiziwe.

Beve xa bethetha ngaye lowo uli lunga phofu engayanga kukha mbotyi, esiva. Naye ke esoloko

engafuni nokuphendula kuba oko kungamzela nento eninzi yokuthetha ze kuthi xa kwenzekile

abafundisi ntsapho bathe bafuna ukuyi qonda le meko, iphume naye kungenjalo kufuneke ukuba aye

kubiza kwa lo mzali wakhe.

Noko nje le meko yokudelelana kwabantwana nokuba kuse sikolweni okanye apho bahlanganela

khona njenga bantwana ikho kwiintlanga zonk, akukho luhlanga lubonakalisa ukuyikhuthaza. Ngenxa

yokulunga komntwana kakhulu asuke abe lilolo nto leyo engathandekiyo kuye uphela engena

amaqumrhu olahlekiso anjengawe ziyobiso kodwa abanye basuke bomelele bafunde iincwadi

kakhulu baze bapase emagqabini, nto leyo endingayi khuthazayo mna.

Kusithiwa nje ungumzi ongena nja kukuba akana zihlobo zino kumthethelela xa abanye bemgezela.

Aya kuyazi amaXhosa intetho ethi ithafa elingena ngxangxosi liba sisisulu seenyoka. Iingxangxosi

ziintaka ezitya iinyoka zona. Izinja ngabakhuseli bekhaya iingxangxosi zikhusela ithafa

By D.J.Mpupha