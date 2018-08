Maseko Khensani

NguDumisa Mpupha

I join the cries of many South Africans about the plight of women’s degradation which is killing our

generation. May Yahuah be with the soul of Khensani. We work at unfortunate times where men are

the perpetrators of the ruin of women – I mean generally.

Siyaliiila ngawe Khensani!!!

Ndiniken’ibhuku ndiyabhala

Gqiz’eli sulungengekileyo,

Gqiz’elisukekileyo

Gqiz’elivunyiweyo

Ndimbane zabafundi zimanxebanxeba

Zibonakalis’uvelwano

Zibonakalis’isililo ngawe zimanyene

Siyaaaliila ngawe mntana!

Ungcungcuthekil’emphefumlweni

Wangcaml’uhlukumezo mntan’ase tyhini

Kunamhl’amadod’angqukrulekile ngawe

Aswel’ukubhunyula obo buthi bugqiba nina

Koko ukufa kuse mbizeni

Hamba mntwana wethu, ulale kakuhl’emandleni

Sohlala sikukhumbula

Siyalila ngawe sithi

Mbombo zone zehlabathi sithi

Eli lizwe lilahlekelwe

Lucwambu lwengqaka ekamva beliqaqambile

Tyala Yahuwa ithemba lentsasa

Kumzi wakwa Khensani nabo baba ngqongileyo

Khumbuza lo mehl’azele inkungu

Ukukhanya kwandulelwa ngumsobomvu

Tsi! Yalala intombi yezwe lam!

Owu, sayalila ngaaawe Khensani