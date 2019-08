The title of the poem is “a grinding stone” referring to women of South Africa and Africa at large. The imbongi is touching various things that are attributed to women. He recognises their role from when the person was in the womb to their struggle for the freedom. Halala makhosikazi!

Aha Mfazi Ndini othwele inyanda yeSizwe

Owu sihle isizalo somntu onguMfazi

ewe umfazi uzalela omnye umfazi

Siyabulela ngesizalo esihle sabafazi abaqina imixhadi

belwela ilizwe lethu

Besithi mayibuye iAfrika makulinganwe ngamalungelo

ewe ngoku emisebenzini sixelenga ngofanayo,

Besithi mawaphele amaDompasi

ewe ngoku sinezazisi ezizi Ngcwadi

Besithi wathinta abafazi wathinta imbhokotho

ewe siwabonile Amandla embhokotho nobunzima abadlule kubo

Babuthwala ubuhlungu nobunzima belizwe lethu

eNkosi bafazi Ndini sithi mazinethole sibamba ngazo zozibini

imizamo yenu yenzekile ndithetha ngobanina?

Ndithetha ngabaFazi abathwala inyanda yelizwe

besenza uxolo nothando eMzantsi Afrika

Ewe liyinene elithi ukuzala kuzolula kuba balwele abantu bonke

bayavuya abanye omama kuba bazele amaqhawekazi eAfrika

inene sihle isizalo seAfrika sinamandla

Phambili makhosikazi elizwekazi leAfrika

Phambili maqhawekazi aseMzantsi Afrika

Malibongwe igama lama Nina eAfrika

Maliphile ilizwekazi leAfrika ngani Maqobakazana amahle

Umanyamo ngamandla

Ngu: Chumani Gocini