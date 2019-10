Isikhalo sokuwa kuAyanda Nondlwana

We woke up to the shocking news that Ayanda Nondlwana is no more. Our local artist was dedicated in uplifting the youth in the performing arts. Ugqatso ulufezile kwedini. Uyakufika ekulindile noXola wobe ekwanga ngolwango olufudumeleyo.

Thina nto zakhe zasebenza nawe siyalila

Sikulilela ngentlokomo yamazwi

Siyajweda sizii ngxidingxidi

Ukunqamka kobu bomi bakho

Kwanga kunge phanyazo

Hamba Rasta lasekhaya

Hamba pantsula lakowethu

Hamba mphuhlisi wolutsha lwakowenu

Uyibekil’injob’obandla

Ulikhuphil’ibhozo wasabela

Uwukhuphil’umwangalala wakho epokothweni

Satsho sakwakhel’umkhanyo

Qele lika Sirayeli abe nomoya wakho

Akukhaphele kulawo manzi okuphumla

Ndanga ndingaya kukukroba uqhuba njani kwelo cala

Iyhooooooooooooooo!

Abadali benkcubeko bayalila ngawe Ayanda

Uyalil’umzi wabachubekileyo

Ngezandla ngomzimba nangengqondo

Nditsh’ababhal’abaqulunqi ngomdongwe nabazobi

Nendingaba bizanga bayaziwa

Ndiyangqina ndithi ngelase mzini

The glories of our blood and state are shadows

Not substantial things. Death is our enemy

Kwanga ungasebenza nakwelo ungene kulo

Awu! Madoda bayaphela abafana bendl’emnyama

Thetha nyange lenkcubeko! Silungise phi na?

Tatalahote!