Khorona ndiyayoyika!

(The poet is talking about the corona virus which is currently killing many in China. The virus is believed to spread rapidly from country to country but the imbongi is telling it to leave South Africans/Africans alone mainly the residents of Makhanda as they are still busy trying to fix their challenges) Nihlabe nikhangele mawethu

Mabandlandini kaNtu nivile na?

Niwabambile na amakhadi?

Kungenjalo oosivile banixelele na?

Nivile na ngale rhorgo yase zintlangeni?

Niyibonile na imisebenzi yale rhorho yase mazweni?

Ugilikankqo werhorho

Ochwechwela eli lizwe

Yikhorona igama layo

Ungandibuzi izelwe ngubani sele inegama nje

Bath’ingu mkhuhlan’otyhutyhayo

Oshiya uthotho lwezigede zezidumbu ngasemva

Khorona rhorho yobubi

Ungumdali weenkedama

Imizi eshishina ngamachiz’ezempilo ixakiwe

Ifunana nesitya ebumnyameni

Kub’uthath’amakhul’avisayo ngosuku.

Khorona siyeke thina sizihlalele

Sinemiceli mingeni emininzi

Kuba siyaz’uzulela thina

Sibe zizigculelo zakho

Thina bamilomo yomileyo kukudinga isonka

Hamba Khorona uye eMelika!

Hamba khorona uye eNgilane!

Hamba khorona siyakuchila

Sikuchilela kwelama Jamani

Kwizizwe ezifumileyo ngempokotho

Zona ziya kubanakh’ukumelana nawe

Okungenani ke eMakhanda sixakekile,

Sixakekiswe yile micimbi yokungabi nankokheli ebhungeni

Sikuve ke ugxidika kuthi

Asikuceli siya kugunyazisa.