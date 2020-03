Kode kube phi na

The imbongi is concern about the scarcity of water and load shedding that the people are experiencing. Now corona virus seems to be close to our door steps and bombard it water is best weapon. Education has been affected by this too Kophendula banina ke ingenguwe waziyo?

Besisahleli ngamxhelo mnye

Sibaliselana iimbadu ngase buhlanti

Sisitsho ngeentsomi zethu

Sisothe iimbawula zethu

Singaphanganga mntu wethu

Siqale sabona ngobuqhophololo bokungaphumi kwamanz’ ezimpompeni

Sadl’amathamb’ engqondo kwaqhekeka iintloko

Kwanzima nokusul’ iintongo

Senjenjeya ukuquqela kwiimpompi ezikude

Nala wendalo amanzi asinqabela

Kwanyanzeleka siwafumane ngexabiso

Wasitsho elukhakhayini yena uEskom

Samayamayaza saphithizela siqoshelis’ ezexabiso

Samkelwa ziinkomo neebhokhwe ngobusuku

Sahluthelwa omakhal’ epokothweni

Saqhekezelwa iimizi ngabo kuthiwa ngamaphara

Kode kube nini na madoda?

Mabaze kalok’ abaprofeti njengeemboni

Bekutheni bengasixelelanga ngalo bhubhane?

Nokwenza isibulala mntu uKhorona

Kanene baza kusithengisela impiliso

Ebengathangan’ uRhulumente uxhobile

Ebengathangana yena uyakukumela oku

Ngoku izikolo ziyavalwa nendawo zendibano

Kunamhlanj’ ilizwe liqubudile

Ngulo bhubhane wesigebenga

Ucoceko bantu bakuthi luyathengwa

Hlamba izandla rhoqo rhoqo!

La manzi angekhoyo siza kusinda njani na?

Phendula mfo kaMphahlwa

Sele inguwe ithemba elikufutshane nathi

Unganguye na uMosisi wanamhlanje?

Ukuba unakho nceda nants’ iMakhanda kuqala.