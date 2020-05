Amanyathelo akhuselekileyo ngexesha lokuvalwa mba

Ngomhla wama-23 ku-Matshi 2020, uMongameli wabhengeza ukuvala yonke into ukusukela

ngomhla wama-26 ku-Matshi ukuya kowe-16 ku-Apreli ngo-2020. Njengokhokelo kumasipala

waseMakana sithathe ezi zigqibo zilandelayo:

Abantu kufuneka bahlale emakhaya ngaphandle kokuba bayokwenza imisebenzi ebalulekileyo okanye bathenga iimpahla ezifanelekileyo, iimpahla ezisindisa ubomi okanye baya kufumana izibonelelo zendodla.

Abantu kufuneka baziphephe iindawo zikawonkewonke kwaye yonke imisebenzi yoluntu kufuneka iyekisiwe

Ukuya kubaleka okanye ukuhambisa izinja akuvunyelwa ngexesha lokutshixa

Yonke imisebenzi yezemidlalo, yobugcisa, yenkolo kunye nenkcubeko kufuneka ibanjwe (Oku kubandakanya ulwaluko kunye nezinye izithethe zesintu.

Zonke iindawo ezithengisa utywala kufuneka zivaliwe

Abantu abangaphezulu kwe-50 abavumelekanga ukuba bahlanganisane kwindawo enye ixesha elingaphezu kweyure (Oku kuyasebenza nasemingcwabeni)

Akukho ziindwendwe zivunyelweyo kumabanjwa eeNkonzo zoLuleko (Ngaphandle kwamagqwetha kunye noNontlalontle)

Ngumtyeleli omnye kuphela oza kuvunyelwa ngeyure nganye kwisibhedlele sase- Settlers

Isibhedlele sase-Settlers sikulungele kakuhle ukujongana ne-Coronavirus

Abanikezeli bokhathalelo abavela kwiiklinikhi eziyi-19 kunye namaziko okunyamekela ayi-5 aqeqeshiwe ngokufanelekileyo ukujongana nalobhubhane

Oogqirha bezomkhosi bazakukhaph amajoni ngeli thuba

Iiteksi zivunyelwe ukuba zisebenze phakathi ko-5.00am ukuya ku-9.00am naphakathi ko-4.00pm no-8.00pm

Iiteksi kufuneka zithwale kuphela isiqingatha senani labakhweli kuhambo ngalunye.

Onke amashishini kunye neevenkile kufuneka avale ngaphandle kwezo zibonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo kunye neempahla ezibalulekileyo.

Le miqathango ibandakanya iikhemesti, iilabhoratri, iibhanki, iinkonzo ezibalulekileyo zemali kunye nentlawulo, iivenkile ezinkulu, izikhululo zepetrol kunye nabanikezeli bezempilo.

I-SAPS inikwe amandla okunyanzela ngokungqongqo la manyathelo ngaphandle koloyiko okanye ukukhetha

I-SAPS iya kuxhaswa yi-SANDF ekwenzeni lo msebenzi

La manyathelo angqongqo enzelwe ukusindisa ubomi bethu kwesi sifo sehlabathi, esibizwa ngokuba yiCorona Virus.

Ndihlaba ikhwelo kubo bonke abahlali ukuba basebenzisane nabameli bezomthetho

Ndiyabulela ngekxaso yenu!

Executive Mayor

Cllr Mzukisi Mpahlwa

