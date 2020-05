Belangrikke veiligheidsmaatreels gedurende “lockdown”

Op 23 Maart 2020 het die President van Suid Afrika aangekondig dat ‘n Nasionale “Lock Down”

vanaf 26 Maart tot en met 16 April 2020 sal geskied. As die leiers van Makana municipaliteit het ons

op die volgende beslissings besluit:

Grootliks dankbaar vir julle samewerking.

Die Uitvoerende Burgemeester

Cllr Mzukisi Mpahlwa

