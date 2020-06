The imbongi is giving the pandemic the name which is strange. The name which is more than HIV/Aids and other diseases or illnesses. The direct translation is “grudging the people” Hail! Grudger of people. Masivukeni!

Maxhalanga ndikhahlele kuni,

Zidwesha zezwe lakowethu ndidlul’is’iizandl’entloko kuni

Zinxiba mhlaka nani nifundisiweyo

Zithwala ndwe nani nivelelwe,

Ndithi kubi kuxakaxa kuyinkxukuxaka,

Ngenxa yesi silo singena ntloko namsila.

Silondin’esingaziwa siqu esihamba ngomoya..

Ah! Zond’uluntu! Zonduluntu!

Izolo nezol’elinye ububabazwa phesheya kweelwandle

Kwasa , kwasa kwathiwa naku sele uwelile

Waza kuthi gaxa kwelakowethu eAfrika,

Kunamhlanje ngezwi nje lomlomo

Sonke sinezigquma buso

Sonke sihlamb’izandla siqab’izintantazi.

Ah! Zonduluntu! Zonduluntu

Nyokandin’ehamb’irhubuluza

Yarhubuluza nakwi thaf’elimnyama

Iphuma kumathaf’emiban’ekhanyay’igqugqisa

Ugqogq’egqugqis’esakh’umkhosi weenkedama

Ntw’inye ome ngayo, ucoceko uyachasela

Uye kutshonela kwelo lingaziwayo

Zondulunt’ungumbulali!

Suke wodlula iingculazi nomalal’veva,

Hamba khorona siyakuchila siyakuvuthulula

Sipheth’umhlonyan’ilamoni, orenji nejayina

Tsi!indlw’emnyama izakoyisa ndiyakufungisa,

Gxebe neziny’izizwe zase luhlangeni zinathi

Ukulwanawe sipheth’amagqirh’amakholwa namagqwirha.

Ndiyekeni ndime ndingathethi. Kalokumna mbongi ndibekelwe oko

Mbarhaaaaaaaaaaaa!!1