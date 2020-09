The poet is bringing out the negative side brought by Covid 19 in our households. Nowadays there’s no kindness since everyone is cautious about not to get the virus. Ubuntu is gone because of the Corona. Mawethu kunzima sesikho

Khorona siyakubulisa

Khorona siyakubulela

Usibonisile ukuba injani le nto umntu

Usibonisile ukuba ilizwe ungali qubuda

Uliphothe libe nguqulukubhode

Kungenjalo libe nguNonyeeee.

Khorona siluvil’ulwamvila lwakho

Akuna ntsim’ankosi nasidlakela nacola

Ugilise abaziwayo nabathembekileyo

Unguwaginiza ugidiza uguguda

Ngumyinge wesibini ngoku

Sixunele kumyinge wokuqala.

Zifile iimveku zelakowethu

Kunamhla ushiye iinkedama

Intsana zimilom’ ixwebile

Usibonisile mbulali ndini

Ukuba kukuthini ukungabi nabuntu

Intswela mbeko yintoni na leyo

Kumakhaya amaninzi alukho uxolo

Kumakhaya ngamakha alukh’ ulwamkelo

Kumakhaya ngamakhaya yingxubakaxaka

Kulivumba lokungo nwabi

Sesizama akuzameki

Koba yintoni na ukuphela kobuntu

Bring us Level One

Siyavuma siyacela bantu boMzantsi Afrika